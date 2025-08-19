Кошта зателефонував Зеленському після розмови з лідерами ЄС і пообіцяв тиснути на РФ

"Одразу після нашої дискусії з членами Європейської ради я провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Я підкреслив єдність ЄС і непохитну підтримку України, а також нашу відданість справі збереження тиску на Росію", - написав Кошта.

Він також назвав пріоритети Євросоюзу - "зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та забезпечити повернення тисяч дітей, викрадених Росією".

Голова Євроради підкреслив, що ЄС працюватиме разом зі США "над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями".

"Спільно з президентом Зеленським і США ми готуватимемо наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Ми маємо й надалі підтримувати український народ і просувати процес розширення. Майбутнє України також полягає у добробуті та стабільності, які забезпечує членство в ЄС", - наголосив Кошта.

Зеленський також розповів про розмову з президентом Євроради.

"Обговорили з Антоніу результати засідання Євроради й подальші спільні дії. Цінуємо єдність та незмінну підтримку з боку Євросоюзу. Домовилися, що будемо й надалі тісно працювати разом", - написав він.

За словами президента, вони з головою Євроради також говорили про подальші кроки та підготовку 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Окремо обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху України до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів.