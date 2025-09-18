Ирландия передала Украине новую военную помощь
Ирландия передала Украине новую партию военной помощи. В нее вошли автомобили и роботы для разминирования.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр обороны Ирландии Саймон Гаррис в соцсети Х.
"Поддержка Ирландией Украины является непоколебимой. Сегодня мы доставили 34 автомобиля и 3 роботы для разминирования, чтобы поддержать оборону Украины и удовлетворить гуманитарные потребности", - сообщил Харрис.
Сейчас техника уже прибыла в Польшу. В частности, три работы для разминирования Reacher.
Министр подчеркнул, что Ирландия будет продолжать оказывать нелетальную помощь столько, сколько потребуется.
Помощь Украине от Ирландии
Напомним, в марте правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи Украине на 100 миллионов евро. Средства были направлены на закупку нелетального военного оборудования.
Ранее Ирландия передала Украине радиолокационные системы для усиления противовоздушной обороны.
Кроме того, недавно сообщалось, что Ирландия готова сделать свой вклад в обеспечение безопасности Украины после завершения войны с Россией.