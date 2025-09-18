Ирландия передала Украине новую военную помощь

Ирландия передала Украине новую партию военной помощи. В нее вошли автомобили и роботы для разминирования.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил вице-премьер-министр обороны Ирландии Саймон Гаррис в соцсети Х .

"Поддержка Ирландией Украины является непоколебимой. Сегодня мы доставили 34 автомобиля и 3 роботы для разминирования, чтобы поддержать оборону Украины и удовлетворить гуманитарные потребности", - сообщил Харрис.

Сейчас техника уже прибыла в Польшу. В частности, три работы для разминирования Reacher.

Министр подчеркнул, что Ирландия будет продолжать оказывать нелетальную помощь столько, сколько потребуется.