Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Европейская комиссия одобрила новый 19-й пакет санкций против России. Детали будут оглашены позже.
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По ее словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас представят подробности в пресс-релизе, который будет опубликован позднее сегодня.
Пакет должен одобрить Совет ЕС, после этого решение будет принято.
Санкции против России
ЕС одобрил 18 пакетов санкций против России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.
Еврокомиссия планировала 16 сентября представить новый, 19-й пакет санкций. Однако давление со стороны Дональда Трампа, требующего от Европы более решительных шагов в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.
После телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет будет направлен против банков, энергетики и криптовалютного сектора.
США настаивают на том, чтобы страны G7 ввели тарифы до 100% против Китая и Индии за покупку российской нефти. По мнению Вашингтона, это должно подтолкнуть Владимира Путина к переговорам с Киевом. Однако такой запрос может столкнуться с сопротивлением в европейских столицах.
Как заявила Кая Каллас, ЕС завершает работу над 19-м пакетом мер, "рассматривая дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки".