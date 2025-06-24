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Германия передала Украине системы для обнаружения вражеских дронов

Вторник 24 июня 2025 12:15
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Германия передала Украине системы для обнаружения вражеских дронов Фото: Германия передала системы сканирования воздушного пространства (mvs.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Германия передала Украине системы радиоэлектронной разведки для защиты населения и критической инфраструктуры. Их получили подразделения МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Так, ведомство получило от правительства Германии современные системы радиоэлектронной разведки. Оборудование будут использовать для выявления вражеских дронов и защиты объектов критической инфраструктуры по всей стране.

Официальная передача техники состоялась при участии заместителя министра внутренних дел Василия Тетери, посла Германии в Украине Мартина Егера и других представителей обеих сторон. Гости также ознакомились с трофейной техникой врага, включая иранские дроны "Шахед", и узнали о возможностях украинских систем сканирования воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

По словам директора Департамента авиационной безопасности МВД Сергея Науменко, эти системы уже интегрированы в комплексную оборону инфраструктурных объектов.

"Эти технологии существенно повышают нашу обороноспособность, позволяют своевременно выявлять угрозы и эффективно им противодействовать", - подчеркнул Науменко.

Стороны подтвердили важность дальнейшего сотрудничества между Украиной и Германией в сфере безопасности, в частности в условиях постоянной ракетной и дроновой угрозы.

Помощь Украине от Германии

Напомним, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты к IRIS-T, боеприпасы, беспилотники, средства разминирования и тому подобное.

В марте правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.

Также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который предусматривает миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Это также разблокирует 3 млрд евро на военную помощь Украине.

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