Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники

Фото: Алексей Чернышов, бывший вице-премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В коррупционном скандале в сфере энергетики может быть замешан бывший вице-премьер. Ему участники преступной группировки передавали деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram.

В НАБУ не называют имя фигуранта, но, по данным информированных источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Чернышове, который ранее занимал должность вице-премьера, министра национального единства Украины. 

По информации правоохранителей, всего они зафиксировали передачу 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличкой. Деньги передавали в офисе, где их отмывали, или в медицинской клинике, которая принадлежала одному из участников группировки. 

"Последняя сумма - 500 тысяч долларов США - была передана уже жене Че Гевары (так Чернышова называли во внутреннем общении - ред.) после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях", - добавили в НАБУ. 

Скандал в "Энергоатоме"

Напомним, вчера, 10 ноября, НАБУ заявило о том, что в "Энергоатоме" действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов компании.

Откаты были обязательны для того, чтобы избежать блокировку платежей и не потерять статус поставщика.

По информации источников РБК-Украина, в схеме были замешаны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "Энергоатом" Дмитрий Басов и министр юстиции Герман Галущенко.

Правоохранители выяснили, что группировка отмывала деньги в офисе в центре Киева, которым владеет семья скандального бывшего нардепа Андрея Деркача.

Детальнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.

НАБУАлексей ЧернышовЭнергоатомКоррупция