Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники

В НАБУ не называют имя фигуранта, но, по данным информированных источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Чернышове, который ранее занимал должность вице-премьера, министра национального единства Украины.

По информации правоохранителей, всего они зафиксировали передачу 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличкой. Деньги передавали в офисе, где их отмывали, или в медицинской клинике, которая принадлежала одному из участников группировки.

"Последняя сумма - 500 тысяч долларов США - была передана уже жене Че Гевары (так Чернышова называли во внутреннем общении - ред.) после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях", - добавили в НАБУ.