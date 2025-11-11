UA

Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела

Фото: Олексій Чернишов, колишній віце-прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У корупційному скандалі у сфері енергетики може бути замішаний колишній віцепрем'єр. Йому учасники злочинного угруповання передавали гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram.

У НАБУ не називають ім'я фігуранта, але, за даними поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра, міністра національної єдності України.

За інформацією правоохоронців, загалом вони зафіксували передачу 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Гроші передавали в офісі, де їх відмивали, або в медичній клініці, яка належала одному з учасників угруповання.

"Остання сума - 500 тисяч доларів США - була передана вже дружині Че Гевари (так Чернишова називали у внутрішньому спілкуванні - ред.) після того, як він став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах", - додали в НАБУ.

Скандал в "Енергоатомі"

Нагадаємо, вчора, 10 листопада, НАБУ заявило про те, що в "Енергоатомі" діяло злочинне угруповання, члени якого брали відкати від контрагентів компанії.

Відкати були обов'язкові для того, щоб уникнути блокування платежів і не втратити статус постачальника.

За інформацією джерел РБК-Україна, до схеми були причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "Енергоатом" Дмитро Басов і міністр юстиції Герман Галущенко.

Правоохоронці з'ясували, що угруповання відмивало гроші в офісі в центрі Києва, яким володіє сім'я скандального колишнього нардепа Андрія Деркача.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.

