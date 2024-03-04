Коррупционеры и "ДТПшники" в списке. Малюска сделал заявление о мобилизации осужденных

"Интересно не столько с осужденных начинать, сколько с тех, у кого есть судимость. Это те люди, которые уже вышли из тюрьмы, или даже никогда туда не попадали. По закону они не могут быть мобилизованными. То есть лица, имеющие судимость, не подлежат военному учету. Собственно, это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами. Почему они не идут в армию и не исполняют обязанность защищать Родину, я не понимаю. Тем более, огромное количество из них желает это делать", - говорит он.

Коррупционеры

Малюська признается, что не понимает, почему люди, находящиеся в тюрьме, не являющиеся общественно опасными, осуждены за ненасильственное преступление, почему они имеют иммунитет и не служат в армии, хотя такая потребность, тем более есть немало военных командиров, которые готовы их брать.

"Мы только говорим о том, чтобы предоставить право ТЦК таких людей забирать. Будут забирать и смотреть - кто-то подходит, кто-то не подходит, это уже ТЦК должен решать. Но с начала войны у наших военных и разведки был интерес даже к тем, кто был осужден за тяжкие преступления, за насилие. Короче говоря, к тем, кто умеет убивать, они интересны отдельным специальным операциям", - объясняет министр.

Нарушители ПДД

Кроме коррупционеров, по мнению Малюськи, также должны быть мобилизованы и "ДТПшники", потому что "нарушители ПДД классический случай размера ответственности в зависимости от везения".

"Абсолютное большинство водителей нарушает правила дорожного движения. Я иногда нарушал правила дорожного движения, признаю, и платил за это штраф. А получающие приговор "ДТПшники" они попали в тюрьму часто не потому что они как-то особенно грубо нарушали ПДД. А потому что это нарушение повлекло тяжелые последствия", - продолжает он.

Вообще, как отмечает Малюська, это история случая - если кто-то едет на желтый свет, и ничего не случилось, ему за это будет максимум штраф, а если кто-то едет на желтый и ему не повезло, едет машина со стороны, врезается и наносит вред другим - получит приговор и судимость.

"Соответственно, часто разница невелика между тем нарушителем ПДД, кто сидит в тюрьме по приговору суда, и тем, кто не сидит, а ограничился штрафом, или вообще ничего не заплатил, когда даже штраф не наложен. С точки зрения умысла и опасности для общества это одни и те же люди, но одни сидят, а другие нет. А, соответственно, с этой точки зрения я не вижу никакой общественной опасности в том, чтобы тех же "ДТПшников" мобилизовать и отправить воевать. Они такие же граждане, как и мы", - считает министр.

Кого нельзя мобилизовывать?

Здесь, как говорит Малюська, есть отдельная позиция Минюста как институции, она менее радикальная, и отдельная - его личная позиция.

"Позиция Минюста - за отдельные категории преступлений отправлять на фронт нельзя. Мы эту позицию оформили, она действительно уравновешена, сбалансирована, и она является институциональной позицией Минюста", - объясняет глава министерства.

У Малюськи есть и личная позиция, которая, как считает он, не будет поддержана народными депутатами.

"Мне кажется, что в условиях сложной войны, в которой мы находимся, нужно предоставить право военным, военной разведке выбирать всех, кого-либо, кого они желают. Но эта позиция, к сожалению, вряд ли имеет перспективы поддержки в парламенте, поэтому мы ее не транслируем как официальную позицию министерства", - резюмирует он.

Мобилизация осужденных в Украине

Вопрос мобилизации осужденных в Украине насчали обсуждать в последнее время в контексте готовящихся изменений в этой сфере. По этому вопросу есть несколько разных мнений.

Например, не поддерживает предложение мобилизировать осужденных в Украине глава комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич. Ранее он отмечал, что это его личное мнение, и объяснил, что выступает против, так как в 50-х годах прошлого века, когда в вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, в армии появилась "дедовщина".

В свою очередь, заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев говорил, что мобилизация осужденных может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ. Но нужно "найти решение, которое будет устраивать всех" и учесть два важных момента.

Кроме того, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский отмечал, что в Украине предусмотрят возможность мобилизации осужденных. Это касается как тех, кто получил условное наказание, так и находящихся в местах лишения свободы.