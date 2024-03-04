Корупціонери та "ДТПшники" у списку. Малюська зробив заяву про мобілізацію засуджених

"Цікавіше не стільки з засуджених починати, скільки з тих, у кого є судимість. Це ті люди, які вже вийшли з в'язниці, або навіть ніколи туди не потрапляли. За законом вони не можуть бути мобілізованими. Тобто особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Власне, це найпростіше і найочевидніше, що треба виправляти. Тут нема питання небезпеки для людей, вони ж ходять по вулицях, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію та не виконують обов’язок захищати Батьківщину, я не розумію. Тим паче величезна кількість з них бажає це робити", - каже він.

Корупціонери

Малюська зізнається, що не розуміє, чому люди, які знаходяться у в'язниці, які не є суспільно небезпечними, засуджені за ненасильницький злочин, чому вони мають імунітет і не служать в армії, хоча така потреба, тим паче є чимало військових командирів, які готові їх брати.

"Ми лише говоримо про те, щоб надати право ТЦК таких людей забирати. Будуть забирати і дивитись - хтось підходить, хтось не підходить, це вже ТЦК має вирішувати. Але з початку війни у нашої військових та розвідки був інтерес навіть до тих, хто був засуджений за тяжкі злочини, за насилля. Короче кажучи, до тих, хто вміє вбивати, вони є цікавими для окремих спеціальних операцій", - пояснює міністр.

Порушники ПДР

Окрім корупціонерів, на думку Малюськи, також мають бути мобілізовані і "ДТПшники", бо "порушники ПДР класичний випадок розміру відповідальності в залежності від везіння".

"Абсолютна більшість водіїв порушує правила дорожнього руху. Я іноді порушував правила дорожнього руху, визнаю, і сплачував за це штраф. А "ДТПшники", які отримують вирок, вони потрапили у в'язницю часто не тому що вони якось особливо грубо порушували ПДР. А тому що це порушення потягнуло за собою тяжкі наслідки", - продовжує він.

Взагалі, як зазначає Малюська, це історія випадку - якщо хтось їде на жовте світло, і нічого не трапилось, йому за це буде максимум штраф, а якщо хтось їде на жовтий і йому не пощастило, їде машина з боку, врізається та завдає шкоди іншим - отримає вирок і судимість.

"Відповідно, часто різниця невелика між тим порушником ПДР, хто сидить у в'язниці за вироком суду, і тим, хто не сидить, а обмежився штрафом, або взагалі нічого не заплатив, коли навіть штраф не накладений. З точки зору умислу і небезпечності для суспільства це одні й ті самі люди. Але одні сидять, а інші - ні. А, відповідно, з цієї точки зору я не бачу жодної суспільної небезпеки в тому, щоб тих самих "ДТПшників" мобілізувати і відправити воювати. Вони такі самі громадяни, як і ми", - вважає міністр.

Кого не можна мобілізовувати?

Тут, як каже Малюська, є окрема позиція Мін’юсту як інституції, вона менш радикальна, і окрема - його особиста позиція.

"Позиція Мін’юсту - за окремі категорії злочинів відправляти на фронт не можна. Ми цю позицію оформили, вона дійсно зрівноважена, збалансована, і вона є інституційною позицією Мін’юсту", - пояснює голова міністерства.

У Малюськи є і особиста позиція, яка, як вважає він, не буде підтримана народними депутатами.

"Мені здається, що в умовах складної війни, в якій ми перебуваємо, потрібно надати право військовим, військовій розвідці вибирати усіх, будь-кого, кого вони бажають. Але ця позиція, на жаль, навряд чи має перспективи підтримки у парламенті, тому ми її не транслюємо як офіційну позицію міністерства", - резюмує він.

Мобілізація засуджених в Україні

Питання мобілізації засуджених в Україні почали обговорювати останнім часом у контексті змін, що готуються в цій сфері. Щодо цього питання є кілька різних думок.

Наприклад, не підтримує пропозицію мобілізувати засуджених в Україні голова комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич. Раніше він зазначав, що це його особиста думка, і пояснив, що виступає проти, оскільки у 50-х роках минулого століття, коли до збройних сил СРСР потрапили колишні в'язні, в армії з'явилася "дідівщина".

У свою чергу, заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв говорив, що мобілізація засуджених може стати одним із інструментів поповнення рядів ЗСУ. Але потрібно "знайти рішення, яке влаштовуватиме всіх" і врахувати два важливі моменти.

Крім того, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Вениславський зазначав, що в Україні передбачать можливість мобілізації засуджених. Це стосується як тих, хто отримав умовне покарання, так і тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі.