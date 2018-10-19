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ФФУ вивела 1 млн доларів через офшор в ОАЕ, - розслідування

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 15:05
Фото: президент ФФУ Андрій Павелко (УНІАН)
Фото: президент ФФУ Андрій Павелко (УНІАН)

Стверджується, що гроші вивели при закупівлі обладнання для виробництва футбольних полів

Федерація футболу України (ФФУ) через офшорну компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах вивела 1 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми".

Як випливає з розслідування журналістів, корупційна схема була реалізована при закупівлі обладнання для заводу з виробництва штучних полів, який відкрився в Бориспільському районі Київської області наприкінці минулого місяця. За даними програми, президент ФФУ і народний депутат від БПП Андрій Павелко особисто відвідував ОАЕ, де зареєстрована фірма-прокладка, для зустрічі з її номінальним директором.

Крім того, передбачається, що в цій схемі може бути замішаний і генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

 

Нагадаємо, влітку в Україні пройшла хвиля обшуків у справі про договірних матчах. Причетними до "договорнякам" виявилися 33 футбольних клуби, в тому числі представники Української прем'єр-ліги.

У серпні повідомлялося, що ФФУ готова дискваліфікувати замішаних в договірних матчах. З посиланням на Національну поліцію ФФУ відзначила, що 11 осіб отримали повідомлення про підозру.

 

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