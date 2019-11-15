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Рада створила ТСК щодо корупції в українському футболі

Новини » Політика     15.11.2019 - 14:54
Рада створила ТСК щодо корупції в українському футболі
Фото: президент УАФ Андрій Павелко (УНІАН)

Комісія перевірить можливі розкрадання президента УАФ Андрія Павелка

Верховна рада України підтримала створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо корупції в Українській асоціації футболу (УАФ). Відповідну постанову підтримали 260 народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Передбачається, що ця комісія перевірить можливі факти корупції президентом УАФ Андрієм Павелком, який у парламенті 8 скликання очолював бюджетний комітет, при вирішенні питання про фінансування будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, а також факти можливого розкрадання бюджетних коштів, виділених на цю програму.

Кількісний склад тимчасової слідчої комісії становить 10 народних депутатів, виходячи із забезпечення такого представництва: один представник від двадцяти народних депутатів, але не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції встановило 12 випадків конфлікту інтересів, коли Павелко в 2017-2018 роках лобіював виділення 640 млн гривень на будівництво футбольних майданчиків зі штучним покриттям.

До цього повідомлялося, що Федерація футболу України (ФФУ) через офшорну компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах вивела 1 млн доларів. За даними журналістського розслідування, у схемі міг бути замішаний Павелко.

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