За корупцію до відповідальності притягнули близько 600 правоохоронців, - Луценко

Луценко прокоментував стан корупції в правоохоронних органах

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что с момента его назначения за коррупционные преступления были привлечены к ответственности около 600 сотрудников полиции, а также 30 работников Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Луценко в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

Так, Юрий Луценко рассказал о коррупции в правоохранительных органах.

"О коррупции в правоохранительных органах. Могу вам сказать, что во время моей каденции к уголовной ответственности привлечено около 600 сотрудников полиции, пойманных вместе с министром Аваковым на измене службы, около 30 работников СБУ. Сегодня военная прокуратура задержала начальника отдела одного из депуртаментів центрального аппарата (СБУ - ред.), который требовал от иностранных граждан 100 тысяч долларов. Он был задержан, никто его не покрывал. И ГПУ, И СБУ сработали. Эти люди задержаны. Также есть около 20 прокуроров, которые привлекаются к уголовной ответственности за взятки", - заявил Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявил, что установить факты хищения или коррупции в "Укроборонпроме" должно Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как писало РБК-Украина, Государственное бюро расследований открыло производство, чтобы выяснить роль НАБУ, СБУ и прокуратуры в коррупции в оборонной сфере.

Как говорится в расследовании программы "Наші гроші", следственные органы за взятки закрывали дела против фигурантов коррупционных схем в "Укроборонпроме".