Луценко: НАБУ має відповісти, чи була корупція в "Укроборонпромі"

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Корупцію в "Укроборонпромі" має встановити НАБУ

Встановити факти розкрадання або корупції в "Укроборонпромі" має Національне антикорупційне бюро України. Про це на брифінгу у Центрвиборчкомі заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко зазначив, що справу щодо "Оптимумспецдеталі" було відкрито в 2016 році, а весь 2018 рік тривала податкова перевірка. Він також наголосив, що журналісти оприлюднили розслідування за кілька днів до завершення перевірки, хоча володіли цією інформацією з середини минулого року.

"Відразу після податкової перевірки повернули близько 30 млн гривень недоїмки до бюджету. В той же день ми направили всі матеріали щодо шахрайства на експертизу Мін'юсту...не виключаю, що іншим учасникам схеми оголосять підозри. Але чи були розкрадання або корупція, відповідь має дати НАБУ", - наголосив Луценко.

Він також додав, що в 2017 році матеріали про можливу схему з участю представників НАБУ і керівника компанії "Оптимумспецдеталь" Андрія Рогози були спрямовані в бюро. Однак, за інформацією САП, бюро не дало ходу цій справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило провадження, щоб з'ясувати роль НАБУ, СБУ і прокуратури корупції в оборонній сфері.

Як йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші", слідчі органи за хабарі закривали справи проти фігурантів корупційних схем в "Укроборонпромі".