Кратковременные дожди и жара до +32: какой будет погода в Украине завтра
Завтра в Украине местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а на юге и юго-востоке будет жарко - до +32°
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине
В воскресенье, 18 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве центральных регионов, а также ночью на Закарпатье, Киевщине и Сумщине, а днем на Харьковщине, Одесщине и Николаевщине пройдут кратковременные дожди и грозы.
На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.
Ветер преимущественно северо-западный, скорость 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11...+16°, днем - +19...+24°. В южных и юго-восточных областях ночью прогнозируется +14...+19°, днем воздух прогреется до +27...+32°.
Погода в Киеве
В Киевской области ночью местами возможен кратковременный дождь, днем - без осадков. Температура составит +11...+16° ночью и +19...+24° днем. В столице ночью ожидается +14...+16°, днем - +21...+23°.
