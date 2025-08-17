Короткочасні дощі та спека до +32: якою буде погода в Україні завтра

Завтра в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, а на півдні і південному сході буде спекотно - до +32°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні У неділю, 18 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних регіонів, а також уночі на Закарпатті, Київщині та Сумщині, а вдень на Харківщині, Одещині й Миколаївщині пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території істотних опадів не прогнозується. Вітер переважно північно-західний, швидкість 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, вдень - +19…+24°. У південних та південно-східних областях вночі прогнозується +14…+19°, вдень повітря прогріється до +27…+32°. Погода в Києві У Київській області вночі місцями можливий короткочасний дощ, удень – без опадів. Температура складе +11…+16° вночі та +19…+24° вдень. У столиці вночі очікується +14…+16°, вдень – +21…+23°.