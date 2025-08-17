ua en ru
Короткочасні дощі та спека до +32: якою буде погода в Україні завтра

Неділя 17 серпня 2025 14:50
Короткочасні дощі та спека до +32: якою буде погода в Україні завтра Фото: синоптики попередили про дощі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, а на півдні і південному сході буде спекотно - до +32°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні

У неділю, 18 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних регіонів, а також уночі на Закарпатті, Київщині та Сумщині, а вдень на Харківщині, Одещині й Миколаївщині пройдуть короткочасні дощі та грози.

Короткочасні дощі та спека до +32: якою буде погода в Україні завтра

На решті території істотних опадів не прогнозується.

Вітер переважно північно-західний, швидкість 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, вдень - +19…+24°. У південних та південно-східних областях вночі прогнозується +14…+19°, вдень повітря прогріється до +27…+32°.

Погода в Києві

У Київській області вночі місцями можливий короткочасний дощ, удень – без опадів. Температура складе +11…+16° вночі та +19…+24° вдень. У столиці вночі очікується +14…+16°, вдень – +21…+23°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, як негода влітку вплинули на врожай в Україні.

Погода в Україні Погода в Києві
