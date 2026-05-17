Кратковременные дожди практически везде: какой будет погода в Украине 18 мая

14:50 17.05.2026 Вс
1 мин
Где будет до +25, а где немного свежее?
aimg Татьяна Степанова
Кратковременные дожди практически везде: какой будет погода в Украине 18 мая Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 18 мая (Getty Images)
В Украине завтра, 18 мая, практически везде прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Понедельник начнется в Украине достаточно теплой погодой с температурой воздуха +20...+24 градуса.

Свежее будет немного на западе, +18...+20, а самой высокой ожидается температура воздуха на Луганщине, Харьковщине и Сумщине, днем +22...+25 градусов.

Кратковременные дожди, местами с грозами, практически повсеместно, разве кроме северо-востока Украины.

Фото: карта погоды в Украине на 18 мая (facebook.com/UkrHMC)

В Киеве в понедельник предполагается дождь, возможна гроза, днем около +20 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха повысится, грозовые дожди остаются хозяйничать - май такое любит", - добавила Диденко.

Напомним, начало мая принесло в Украину настоящее весеннее тепло. В нескольких регионах температура воздуха превысила многолетние климатические нормы, а сразу в шести городах синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.

Кроме того, в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

