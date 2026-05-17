Кратковременные дожди практически везде: какой будет погода в Украине 18 мая
В Украине завтра, 18 мая, практически везде прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух максимально прогреется до +25°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
Понедельник начнется в Украине достаточно теплой погодой с температурой воздуха +20...+24 градуса.
Свежее будет немного на западе, +18...+20, а самой высокой ожидается температура воздуха на Луганщине, Харьковщине и Сумщине, днем +22...+25 градусов.
Кратковременные дожди, местами с грозами, практически повсеместно, разве кроме северо-востока Украины.
Фото: карта погоды в Украине на 18 мая (facebook.com/UkrHMC)
В Киеве в понедельник предполагается дождь, возможна гроза, днем около +20 градусов.
"В дальнейшем температура воздуха повысится, грозовые дожди остаются хозяйничать - май такое любит", - добавила Диденко.
Напомним, начало мая принесло в Украину настоящее весеннее тепло. В нескольких регионах температура воздуха превысила многолетние климатические нормы, а сразу в шести городах синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.
Кроме того, в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.