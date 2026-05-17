Короткочасні дощі практично всюди: якою буде погода в Україні 18 травня
В Україні завтра, 18 травня, практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Повітря максимально прогріється до +25°С.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
Понеділок розпочнеться в Україні досить теплою погодою з температурою повітря +20...+24 градуси.
Свіжіше буде трохи на заході, +18...+20, а найвищою очікується температура повітря на Луганщині, Харківщині та Сумщині, вдень +22...+25 градусів.
Короткочасні дощі, подекуди з грозами, практично повсюди, хіба окрім північного сходу України.
Фото: карта погоди в Україні на 18 травня (facebook.com/UkrHMC)
У Києві в понеділок передбачається дощ, можлива гроза, вдень близько +20 градусів.
"Надалі температура повітря підвищиться, грозові дощі залишаються господарювати - травень таке любить", - додала Діденко.
Нагадаємо, початок травня приніс в Україну справжнє весняне тепло. У кількох регіонах температура повітря перевищила багаторічні кліматичні норми, а одразу в шести містах синоптики зафіксували нові температурні рекорди.
Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.