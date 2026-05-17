Короткочасні дощі практично всюди: якою буде погода в Україні 18 травня

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 18 травня (Getty Images)

Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В Україні завтра, 18 травня, практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Повітря максимально прогріється до +25°С.

Понеділок розпочнеться в Україні досить теплою погодою з температурою повітря +20...+24 градуси. Свіжіше буде трохи на заході, +18...+20, а найвищою очікується температура повітря на Луганщині, Харківщині та Сумщині, вдень +22...+25 градусів. Короткочасні дощі, подекуди з грозами, практично повсюди, хіба окрім північного сходу України. Фото: карта погоди в Україні на 18 травня (facebook.com/UkrHMC) У Києві в понеділок передбачається дощ, можлива гроза, вдень близько +20 градусів. "Надалі температура повітря підвищиться, грозові дощі залишаються господарювати - травень таке любить", - додала Діденко.