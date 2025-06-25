"Короткий ответ - нет": Карни опроверг планы Канады вступить в ЕС

Канада, Евросоюз и амбиции Трампа

Канада действительно начала активно развивать сотрудничество с ЕС на фоне того, что отношения Оттавы и Вашингтона испортились после прихода к власти в США Дональда Трампа. Последний неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду "51-м штатом США".

Заявления Трампа вызвали большой скандал между двумя странами и патриотический подъем в Канаде. В то же время Оттава, которая до смены власти в Вашингтоне рассматривала США, как главного союзника, начала искать более адекватных партнеров. Она нашла их в лице Евросоюза.

Так, Канада и ЕС подписали договор о совместных оборонных закупках. Договоренность предусматривает доступ Канады к фонду оборонных закупок ЕС размером в 150 миллиардов евро.

На фоне такого сближения глава дипломатии Кая Каллас предположила, что Канада потенциально могла бы стать членом ЕС, несмотря на свою географическую удаленность от Европы.

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