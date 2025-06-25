"Коротка відповідь - ні": Карні спростував плани Канади вступити до ЄС

Канада, Євросоюз та амбіції Трампа

Канада дійсно почала активно розвивати співробітництво з ЄС на тлі того, що відносини Оттави та Вашингтону зіпсувалися після приходу до влади в США Дональда Трампа. Останній неодноразово заявляв, що хотів би бачити Канаду "51-м штатом США".

Заяви Трампа викликали неабиякий скандал між двома країнами та патріотичний підйом у Канаді. Водночас Оттава, яка до зміни влади у Вашингтоні розглядала США, як головного союзника, почала шукати більш адекватних партнерів. Вона знайшла їх в особі Євросоюзу.

Так, Канада та ЄС підписали договір про спільні оборонні закупівлі. Домовленість передбачає доступ Канади до фонду оборонних закупівель ЄС розміром у 150 мільярдів євро.

На тлі такого зближення глава дипломатії Кая Каллас припустила, що Канада потенційно могла б стати членом ЄС, попри свою географічну віддаленість від Європи.

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