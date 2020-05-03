В російській армії коронавірусом інфіковані 2,7 тис. осіб

Коронавірус в Росії поширюється рекордними темпами
За минулу добу в Росії коронавірус виявили у 1 177 російських військовослужбовців, у 1 195 вихованців вишів Міністерства оборони РФ і у 322 осіб персоналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.
Як повідомляється, таке число заражених було виявлено в період з березня по травень. Крім того, перше тестування показало коронавірус у понад 200 вихованців військових училищ.
Так, COVID-19 за цей час було виявлено:
Нагадаємо, раніше Росія знову встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. В перший день травня зафіксували майже 10 тисяч випадків.
Ще раніше повідомляли про фіксацію майже 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Також COVID-19 інфікувався прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.
Таким чином Росія увійшла в топ-10 країн за кількістю заражених.