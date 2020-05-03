В російській армії коронавірусом інфіковані 2,7 тис. осіб

Ілюстративне фото (donpress.com)

Коронавірус в Росії поширюється рекордними темпами

За минулу добу в Росії коронавірус виявили у 1 177 російських військовослужбовців, у 1 195 вихованців вишів Міністерства оборони РФ і у 322 осіб персоналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Як повідомляється, таке число заражених було виявлено в період з березня по травень. Крім того, перше тестування показало коронавірус у понад 200 вихованців військових училищ.

Так, COVID-19 за цей час було виявлено:

1177 військовослужбовців Збройних сил РФ, 345 осіб, з яких госпіталізовано, а 317 - поміщені в ізолятори за місцем служби, в цивільних лікарнях перебувають 10 осіб, а ще 505 - вдома на самоізоляції. Одужали 145 осіб;

322 людини серед цивільного персоналу ЗС РФ;

1195 військовослужбовців у навчальних закладах, в тому числі курсантів і слухачів російських військових внз;

209 осіб, які навчаються в чотирьох військових училищах РФ за результатами первинного тестування.

Нагадаємо, раніше Росія знову встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. В перший день травня зафіксували майже 10 тисяч випадків.

Ще раніше повідомляли про фіксацію майже 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Також COVID-19 інфікувався прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Таким чином Росія увійшла в топ-10 країн за кількістю заражених.