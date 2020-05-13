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Коронавірус у Чернівецькій області: 48 нових пацієнтів

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 02:13
Коронавірус у Чернівецькій області: 48 нових пацієнтів
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Всього в області зареєстровано 2 тис. 444 випадки інфікування

У Чернівецькій області протягом вівторка, 12 травня, зареєстрували ще 48 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

За його словами, всього за добу лабораторний центр дослідив 190 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2444 осіб.

"Чернівецька область залишається лідером в Україні не лише за кількістю виявлених нових випадків COVID-19, а й за числом летальних випадків", - додав Осачук.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області за останню добу зафіксували 25 нових випадків інфікування коронавірусом. Летальних випадків не було.

Додамо, що у Вінницькій області влада заявила, що наразі спостерігаються ознаки другої хвилі коронавірусу в регіоні. Зокрема, за останню добу на Вінниччині зафіксували 27 нових випадків інфікування. З початку епідемії в області коронавірус зафіксували у 580 осіб. При цьому 300 випадків виявлено в обласному центрі, далі по захворюваності йдуть Калинівський, Вінницький і Жмеринський райони.

Теги Новини України заражениеЧерновицкая областьКоронавірус
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