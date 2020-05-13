Коронавірус в Україні: кількість заражених зростає після дводенного спаду

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених COVID-19 перевищила 16 тисяч

За минулу добу коронавірусом в Україні заразились 402 людини, а загальна кількість інфікованих досягла 16 425 людей. Такі дані карти РНБО щодо поширення коронавірусу в Україні.

Зазначимо, що порівняно з вчорашніх днем, кількість нових випадків зросла на майже на 30 людей - вчора МОЗ повідомив про 375 інфікованих за добу.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що комісія МОЗ проведе розслідування щодо причин високої кількості хворих на коронавірус в Чернівецькій області.

Раніше повідомлялось, що у Житомирській області через спалах коронавірусу серед медиків закрили лікарню №2.

Крім того, у Дніпропетровській області протягом вівторка, 12 травня, зареєстрували 25 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Ще в Івано-Франківькій області зафіксували новий спалах коронавірусу - з села Княжолуки до районної лікарні госпіталізували 20 осіб, у 8 з них підтвердили інфекцію.

Нагадаємо, в Україні стартував перший етап карантинних послаблень. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, спалахи вірусу у окремих регіонах відбуваються через те, що українці втрачають пильність і нехтують карантинними обмеженнями.