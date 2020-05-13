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Коронавірус у Дніпропетровській області: 25 нових інфікованих за добу

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 00:48
Коронавірус у Дніпропетровській області: 25 нових інфікованих за добу
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Всього в області 773 офіційно зареєстрованих хворих з COVID-19

У Дніпропетровській області протягом вівторка, 12 травня, зареєстрували 25 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Дніпропетровську облраду.

Зокрема, 17 нових хворих - безпосередньо з Дніпра, ще четверо - із Петропавлiвського району, двоє - із м. Новомосковськ, по одному - з міст Покров та Павлоград.

"Станом на 12.05.2020 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по області складає 773 випадки. За 12 травня проведено 537 лабораторних досліджень", - додали в облраді.

Нагадаємо, в Івано-Франківькій області зафіксували новий спалах коронавірусу - з села Княжолуки до районної лікарні госпіталізували 20 осіб, у 8 з них підтвердили інфекцію.

Додамо, що у Кривому Розі лікар самовільно виписав з медустанови 15 хворих COVID-19. За ці дії медика відсторонили від посади.

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 16 023 осіб, з яких 425 померли від ускладнень.

Теги Новини України Днепропетровская областьКоронавірус
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