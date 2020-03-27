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Коронавірус зафіксований у 17 областях та Києві: карта

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За добу зафіксовано 62 нові випадки зараження

В Україні зафіксовані зараження коронавірусом у 17 областях та Києві, уже 218 випадків Covid-19. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, за добу зафіксовано 62 нові випадки зараження. У Києві - 47 випадків зараження. Ситуація в областях наступна:

  1. Вінницька область - 5 випадків;
  2. Волинська область - 2 випадки;
  3. Дніпропетровська область - 3 випадки;
  4. Донецька область - 2 випадки;
  5. Запорізька область - 8 випадків;
  6. Закарпатська область - 1 випадок;
  7. Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;
  8. Івано-Франківська область - 24 (2 летальніх) випадки;
  9. Київська область - 32 випадки;
  10. Львівська область - 3 випадки;
  11. Луганська область - 1 випадок;
  12. Одеська область - 4 випадки;
  13. Рівненська область - 9 випадків;
  14. Тернопільська область - 25 випадків (1 летальний);
  15. Херсонська область - 1 випадок;
  16. Чернівецька область - 47 (1 летальний) випадків;
  17. Черкаська область - 2 випадки.

Нагадаємо, на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив,що в країні вже 218 випадків зараження коронавірусом. Втім, в Україні зафіксовано 4 випадки одужання від коронавірусу. У Чернівецькій області одужали три дорослих та одна дитина.

Зокрема, у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на новий коронавірус.

Також кількість інфікованих коронавірусом в окупованому Криму збільшилася до 14 осіб. На окупованому півострові виявили ще 7 нових випадків.

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