Коронавірус зафіксований у 17 областях та Києві: карта

За добу зафіксовано 62 нові випадки зараження
В Україні зафіксовані зараження коронавірусом у 17 областях та Києві, уже 218 випадків Covid-19. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зокрема, за добу зафіксовано 62 нові випадки зараження. У Києві - 47 випадків зараження. Ситуація в областях наступна:
Нагадаємо, на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив,що в країні вже 218 випадків зараження коронавірусом. Втім, в Україні зафіксовано 4 випадки одужання від коронавірусу. У Чернівецькій області одужали три дорослих та одна дитина.
Зокрема, у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на новий коронавірус.
Також кількість інфікованих коронавірусом в окупованому Криму збільшилася до 14 осіб. На окупованому півострові виявили ще 7 нових випадків.