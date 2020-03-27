Коронавирус зафиксирован в 17 областях и Киеве: карта

За сутки зафиксировано 62 новых случая заражения
В Украине зафиксировано заражение коронавирусом в 17 областях и Киеве, уже 218 случаев Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, за сутки зафиксировано 62 новых случая заражения. В Киеве - 47 случаев заражения. Ситуация в областях следующая:
Напомним, на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил,что в стране уже 218 случаев заражения коронавирусом. Однако, в Украине зафиксировано 4 случаи выздоровления от коронавируса. В Черновицкой области выздоровели три взрослых и один ребенок.
В частности, в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания новым коронавирусом.
Также число инфицированных коронавирусом в оккупированном Крыму увеличилась до 14 человек. На оккупированном полуострове обнаружили еще 7 новых случаев.