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Коронавірус в Україні: "Укрпошта" може почати доставляти ліки

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 13:59
Коронавірус в Україні: "Укрпошта" може почати доставляти ліки
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

"Укрпошта" зможе доставляти не тільки пенсії

"Укрпошта" у карантиниий період через коронавірус можливо буде доставляти не тільки пенсії , а й медичні ліки. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, на засіданні Кабміну було принято рішення про розробку постанови, яка дозволить в експерементальному режимі здійснювати доставку ліків за допомогою "Укрпошти".

"Прийняли вчора на на засіданні Кабміну рішення, яке нам доручає розробити постанову, яка дозволить нам в експерементальному режимі здійснювати доставку ліків за допомогою "Укрпошти", - заявив він.

Міністр додав, що "Укрпошта" може почати доставляти ліки та медичні засоби у разі потреби.

Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" працює у звичайному режимі, навіть в тих містах, де закриваються інши заклади у зв'язку з карантином через коронавірус, але введені деякі зміни.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що немає таблетки, яка дозволить вилікувати коронавірус. На сьогоднішній день немає специфічного лікування, є тільки симтоматичне.

Зазначимо, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин, а вчора його посилили.

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