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Коронавирус в Украине: "Укрпочта" может начать доставлять лекарства

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 13:59
Коронавирус в Украине: "Укрпочта" может начать доставлять лекарства
Фото: Владислав Крыклий (РБК-Украина)

"Укрпочта" сможет доставлять не только пенсии

"Укрпочта" в карантиниий период из-за коронавируса возможно будет доставлять не только пенсии, но и медицинские лекарства. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Крыклий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, на заседании Кабмина было принято решение о разработке постановления, которе позволит в экспериментальных режиме осуществлять доставку лекарств с помощью "Укрпочты".

"Приняли вчера на на заседании Кабмина решение, которое нам поручает разработать постановление, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью "Укрпочты", - заявил он.

Министр добавил, что "Укрпочта" может начать доставлять лекарства и медицинские средства в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" работает в обычном режиме, даже в тех городах, где закрываются другия учреждения в связи с карантином из-за коронавируса, но введены некоторые изменения.

Напомним, в Минздраве заявили, что нету таблетки, которая позволит вылечить коронавирус. На сегодняшний день нет специфического лечения, есть только симтоматическое.

Отметим, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин, а вчера его усилили.

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