МОЗ: немає таблетки, яка дозволить вилікувати коронавірус

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У МОЗ зазначили, що наразі не існує специфічного лікування

У МОЗ заявили, що немає таблетки, яка дозволить вилікувати коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що на сьогоднішній день немає специфічного лікування, є тільки симтоматичне.

"Тобто немає таблетки, яка дозволить вилікувати хворого від коронавірусної хвороби. Тому не потрібно реагувати на поширення тієї інформації, що є в мережі Інтернет про те, що продають якісь унікальні таблетки, які лікують коронавірусну хворобу. Це шахрайство", - заявив він.

Він додав, що на це шахрайство українська влада буде реагувати жорстко, розроблять певні механізми.

Нагадаємо, Верховна рада для запобігання спалаху коронавірусу в Україні прийняла новий закон. Порушення правил і норм, встановлених для запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим отруєнням, карається: штрафом від 17 тис. До 51 тис. гривень; арештом на строк до шести місяців; обмеженням волі на строк до трьох років; позбавленням волі на строк до трьох років.