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Меркель пішла на карантин

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 20:18
Меркель пішла на карантин
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцелер контактувала з хворим коронавірусом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю, 22 березня, пішла на карантин через контакт з хворим коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За інформацією представника Кабінету міністрів Німеччини, у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель, діагностували зараження коронавірусом. Після цього німецький канцлер негайно ухвалила рішення про самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віце-президент США Майк Пенс пройшов тест на коронавірус. Напередодні на наявність коронавірусу перевірилася його дружина Карен.

Пенсу довелося проходити тест на коронавірус, після того як у п'ятницю стало відомо, що співробітник апарату Пенса заразився коронавірусом. Пенс і президент США Дональд Трамп заявили, що не мали тісних контактів з хворим коронавірусом.

Крім того, 13 березня президент США Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавірусу, після того, як він зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявили зараження COVID-19.

Додамо, що американський конгресмен-республіканець Маріо Діас-Баларт, став першим членом Конгресу, у якого підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.

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