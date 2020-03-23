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Сирія повідомила про перший випадок коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     23.03.2020 - 03:57
Сирія повідомила про перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Інформацію опублікували державні ЗМІ

Сирія повідомила про свій перший випадок нового коронавірусу у неділю, 22 березня. Про це передає видання Axios, посилаючись на дані державних сирійських ЗМІ.

Видання припускає, що фактичне число випадків у Сирії, ймовірно, набагато вище, особливо з урахуванням його близькості до Ірану - місцем одного з найстрашніших спалахів у світі.

"Сирія стикається з унікальними проблемами, намагаючись приборкати поширення вірусу, оскільки протягом останніх дев'яти років країна потерпає від громадянської війни... Війна залишила інфраструктуру Сирії в руїнах, роблячи навіть такі прості завдання, як миття рук, недоступними для багатьох", - йдеться у публікації.

Повідомляється, що сирійські лікарі просять більше захисного спорядження і обладнання від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Однак постачання в зони конфлікту можуть бути важкими і часто затримуються.

Нагадаємо, число хворих COVID-19 у світі збільшується. Разом з тим зростає і число тих, хто видужали, яке вже перевищило 91,5 тисяч осіб.

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