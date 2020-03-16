Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 16 березня

Україна і світ продовжують боротися з поширенням коронавіруса. Країни оголошують режим НС, закривають кордони і намагаються мінімізувати наслідки вірусу. Детальніше про те, що відбувається в Україні та інших країнах 16 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Посилення обмежень по Україні

У МОЗ закликають переглянути і посилити діючі обмеження, а саме:

зміну графіка громадського транспорту;

обмеження пересування всередині країни;

обмеження на зібрання людей - не більше 10 осіб;

закрити на час карантину ТРЦ і заклади громадського харчування.

Ці обмеження можуть бути прописані в законопроекті, який готує МОЗ. Для того, щоб вони вступили в силу, за відповідний документ має проголосувати Верховна Рада.

Нагадаємо, що в Україні з 12 березня по 3 квітня оголошено карантин. У зв'язку з цим всі освітні заклади призупинили навчальний процес. Керівникам підприємств рекомендовано перевести по можливості співробітників на віддалену роботу. Заборонені масові заходи за участі більше 200 осіб.

Більше жорсткі обмеження введені в Чернівецькій області та Радомишлі Житомирської області, де був оголошений режим НС. Там закриті всі магазини і ринки, крім продуктового сектора, обмежено рух громадського транспорту, закриті всі ресторани, кінотеатри і ТРЦ.

Крім того, всі заклади торгівлі закривають з 16 березня у Львові. Виняток - продуктові магазини, аптеки та заправки.

Які обмеження вже введені в різних країнах

Щоб запобігти поширенню коронавіруса і мінімізувати його наслідки, ряд країн вже ввели обмеження на пересування по країні, перетин кордону, оголосили карантин або режим надзвичайного стану.

Італія - заборонений в'їзд іноземцям; обмежено пересування між населеними пунктами; закриті навчальні заклади, кіно, театри, музеї, спортивні споруди, дискотеки, паби; заборонені масові заходи; закриті всі торгові точки, крім продуктових і аптек; скорочена робота громадського транспорту.

Іспанія - режим НС; заборонений в'їзд іноземцям; обмежено переміщення по країні; виходити на вулицю можна тільки за покупками, для переміщення на роботу та для догляду за літніми людьми чи дітьми; закриті всі школи, кіно і театри, бари, ресторани і другорядні магазини.

Литва, Латвія, - заборонений в'їзд іноземцям; карантин; закриті школи та інші освітні установи; закриті кінотеатри, театри, музеї, спортзали.

Естонія - режим НС, заборонений в'їзд іноземцям; карантин; заборонені публічні заходи і зборів; закриті школи та інші освітні установи; закриті кінотеатри, театри, музеї, спортзали.

Португалія - закриті всі освітні установи; обмежена робота ТРЦ; максимальна місткість ресторанів зменшена на третину.

Франція - заборонені масові заходи; закриті всі магазини, окрім продуктових, бари, ресторани

Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія - режим НС; закрито кордон для іноземних громадян.

США - заборона на в'їзд громадянам ЄС і людям, які менше ніж 14 днів тому перебували в країнах ЄС; обмежений в'їзд британцям і ірландцям;

Норвегія - іноземці без виду на проживання будуть вислані з країни

Великобританія - розглядається карантин на дуже тривалий період для людей старше 70 років (заборона на вихід з будинку і прийом гостей)

Польща, Данія - заборонений в'їзд іноземцям

Кількість тих, що заразилися у світі зростає

Станом на 16 березня у світі зареєстровано понад 162 тис. випадків зараження коронавірусом. Більше всього - у Китаї та Італії. На третьому місці - Іран, на четвертому - Південна Корея, на п'ятому - Іспанія. В десятку країн з найбільшою кількістю випадків входять Німеччина, Франція, США, Швейцарія та Норвегія.

У Китаї через коронавірус загинуло понад 3 тис. осіб, в Італії - понад 1,4 тис., в Ірані - понад 720.

Коронавірус в Україні

В Україні на даний момент підтверджено три випадки зараження COVID-19. Перші два випадки були підтверджені в Чернівецькій області. Третій - у Радомишлі Житомирської області, який закінчився летально.

Збільшилася кількість підозр на коронавірус. Такі випадки перевіряють: