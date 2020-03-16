Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 марта

Украина и мир продолжают бороться с распространением коронавируса. Страны объявляют режим ЧП, закрывают границы и пытаются минимизировать последствия вируса. Подробнее о том, что происходит в Украине и других странах 16 марта - в материале РБК-Украина.

Ужесточения ограничений по Украине

В Минздраве призывают пересмотреть и ужесточить действующие ограничения, а именно:

изменение графика общественного транспорта;

ограничение передвижения внутри страны;

ограничение на собрания людей - не более 10 человек;

закрыть на время карантина ТРЦ и заведения общественного питания.

Эти ограничения могут быть прописаны в законопроекте, который готовит Минздрав. Для того, чтобы они вступили в силу, за соответствующий документ должна будет проголосовать Верховная Рада.

Напомним, что в Украине с 12 марта по 3 апреля объявлен карантин. В связи с этим все образовательные учреждения приостановили учебный процесс. Руководителям предприятий рекомендовано перевести по возможности сотрудников на удаленную работу. Запрещены массовые мероприятия с участием более 200 человек.

Более жесткие ограничения введены в Черновицкой области и Радомышле Житомирской области, где был объявлен режим ЧС. Там закрыты все магазины и рынки, кроме продуктового сектора, ограничено движение общественного транспорта, закрыты все рестораны, кинотеатры и ТРЦ.

Кроме того, все заведения торговли закрывают с 16 марта во Львове. Исключение - продуктовые магазины, аптеки и заправки.

Какие ограничения уже введены в разных странах

Чтобы предотвратить распространения коронавируса и минимизировать его последствия, ряд стран уже ввели ограничения на передвижения по стране, пересечение границы, объявили карантин или режим чрезвычайного положения.

Италия - запрещен въезд иностранцам; ограничено передвижение между населенными пунктами; закрыты учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы; запрещены массовые мероприятия; закрыты все торговые точки, кроме продуктовых и аптек; сокращена работа общественного транспорта.

Испания - режим ЧП; запрещен въезд иностранцам; ограничено перемещение по стране; выходить на улицу можно только за покупками, для перемещения на работу и для ухода за пожилыми или детьми; закрыты все школы, кино и театры, бары, рестораны и второстепенные магазины.

Литва, Латвия, - запрещен въезд иностранцам; карантин; закрыты школы и другие образовательные учреждения; закрыты кинотеатры, театры, музеи, спортзалы.

Эстония - режим ЧП, запрещен въезд иностранцам; карантин; запрещены публичные мероприятия и собрания; закрыты школы и другие образовательные учреждения; закрыты кинотеатры, театры, музеи, спортзалы.

Португалия - закрыты все образовательные учреждения; ограничена работа ТРЦ; максимальная вместимость ресторанов уменьшена на треть.

Франция - запрещены массовые мероприятия; закрыты все магазины, кроме продуктовых, бары, рестораны

Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария - режим ЧП; закрыта граница для иностранных граждан.

США - запрет на въезд гражданам ЕС и людям, которые меньше чем 14 дней назад пребывали в странах ЕС; ограничен въезд британцам и ирландцам;

Норвегия - иностранцы без вида на жительство будут высланы из страны

Британия - рассматривается карантин на очень длительный период для людей старше 70 лет (запрет на выход из дома и прием гостей)

Польша, Дания - запрещен въезд иностранцам.

Количество заразившихся в мире растет

По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано более 162 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Китае и Италии. На третьем месте - Иран, на четвертом - Южная Корея, на пятом - Испания. В десятку стран с наибольшим числом случаев входят Германия Франция, США, Швейцария и Норвегия.

В Китае из-за коронавируса погибли более 3 тыс. человек, в Италии - более 1,4 тыс., в Иране - более 720.

Коронавирус в Украине

В Украине на данный момент подтверждено три случая заражения COVID-19. Первые два случая были подтверждены в Черновицкой области. Третий - в Радомышле Житомирской области, который закончился летально.

Увеличилось количество подозрений на коронавирус. Такие случаи проверяют в: