Коронавірус в Україні і світі: головні новини 17 березня

З-за коронавіруса в Україні посилюється карантин
Карантин в Україні за коронавіруса посилюється. Призупиняються ж/д, авіа та автобусні перевезення по країні, закривається метрополітен, ресторани та заклади громадського харчування переходять на роботу в режимі доставки. Крім того, фіксуються нові випадки зараження COVID-19. Докладніше про те, як буде жити Україна найближчі тижні - в матеріалі РБК-Україна.
Що важливо знати:
Основні рекомендації:
Міжміські та міжобласні пасажирські перевезення заборонені
Вчора Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наказав заборонити залізничний, авіа і автобусне сполучення між містами України на час карантину. Відповідне розпорядження підтримав Кабінет міністрів на своєму засіданні.
Таким чином, з 00:00 18 березня припиняють курсувати міжміські та міжобласні поїзди, електрички, автобуси й літаки.
Метрополітен призупиняє роботу
Також на засіданні Кабміну за наказом Зеленського було вирішено призупинити роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі. Метро закриється на час карантину з 18 березня.
Як буде працювати міський транспорт
Внутрішньоміський транспорт продовжить роботу, але з істотними обмеженнями. Маршрутки і таксі зможуть перевозити не більше 10 осіб, а автобуси, тролейбуси і вагони трамвая - не більше 20 осіб.
Про що ще сказав Зеленський у своєму відеозверненні
У своєму зверненні Володимир Зеленський також заявив про те, що:
“Настійно рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності покупки продуктів чи ліків Особливо це стосується громадян старше 60 років, які перебувають в зоні ризику", - сказав президент.
Перші випадки зараження в Києві, нові випадки в Україні, друга смерть
Перші випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Києві. Як повідомили в Моз, пацієнти знаходяться під наглядом лікарів. Один з них нещодавно повернувся з Франції.
У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус. Вона перебувала на стаціонарі, її тест на коронавірус був відправлений на перевірку. Якщо тест виявиться позитивним, це буде друга смерть від COVID-19 в Україні.
Крім того, зафіксовані нові випадки зараження. Вірус виявлений у двох жінок в Чернівецькій області. Як повідомили в Моз, їх стан задовільний.
Сьогодні відбудеться позачергове засідання Ради
Сьогодні о 8:00 відбудеться позачергове засідання Верховної ради. Парламентарії зберуться для того, щоб проголосувати законопроект про коронавирусе, а також внести зміни в деякі закони.
Порядок денний Ради 17 березня: