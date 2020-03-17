Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточается. Приостанавливаются ж/д, авиа и автобусные перевозки по стране, закрывается метрополитен, рестораны и общепиты переходят на работу в режиме доставки. Кроме того, фиксируются новые случаи заражения COVID-19. Подробнее о том, как будет жить Украина ближайшие недели - в материале РБК-Украина.

Что важно знать:

все развлекательные, фитнес и СПА центры прекращают работу с 00:00 17 марта;

рестораны и кафе работают исключительно в режиме доставки;

ж/д, авиа и автобусные перевозки по стране запрещаются с 00:00 18 марта;

метро останавливает работу с 18 марта;

в Черновицкой и Житомирской областях вводится режим ЧП;

каждый пенсионер, который получает меньше 5 тыс. гривен, получит доплату в размере 1 тыс. гривен.

Основные рекомендации:

по возможности оставаться дома, выходить только в случае необходимости - в аптеку или продуктовый магазин;

избегать контактов с другими людьми, держать дистанцию;

не трогать руками лицо, нос, глаза;

после каждого контакта с деньгами, дверными ручками дезинфицировать руки;

рекомендовано расплачиваться картой, не использовать наличку;

как можно чаще мыть и дезинфицировать руки;

при наличии симптомов коронавируса не ехать в больницу, а сперва позвонить врачу или в скорую по телефону.

Междугородние и межобластные пассажирские перевозки запрещены

Вчера Владимир Зеленский в своем видеообращении приказал запретить железнодорожное, авиа и автобусное сообщение между городами Украины на время карантина. Соответствующее распоряжение поддержал Кабинет министров на своем заседании.

Таким образом, с 00:00 18 марта прекращают курсировать межгородские и межобластные поезда, электрички, автобусы и самолеты.

Метрополитен приостанавливает работу

Также на заседании Кабмина по приказу Зеленского было решено приостановить работу метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре. Метро закроется на время карантина с 00:00 18 марта.

Как будет работать городской транспорт

Внутригородской транспорт продолжит работу, однако с существенными ограничениями. Маршрутки и такси смогут перевозить не более 10 человек, а автобусы, троллейбусы и вагоны трамвая - не более 20 человек.

О чем еще сказал Зеленский в своем видеообращении

В своем обращении Владимир Зеленский также заявил о том, что:

каждый пенсионер, пенсия которого меньше 5000 гривен, получит доплату в 1000 гривен

НБУ и Минфин должны подготовить программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса

Минздрав должен временно запретить плановые операции и сосредоточится на неотложных

разработать механизм доставки Укрпочтой лекарств пожилым людям

запретить массовые мероприятия численностью более 10 человек

обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, аптек и заправок

“Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска”, - сказал президент.

Первые случаи заражения в Киеве, новые случаи в Украине, вторая смерть

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Киеве. Как сообщили в Минздраве, пациенты находятся под наблюдением врачей. Один из них недавно вернулся из Франции.

В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус. Она находилась на стационаре, ее тест на коронавирус был отправлен на проверку. Если тест окажется положительным, это будет вторая смерть от COVID-19 в Украине.

Кроме того, зафиксированы новые случаи заражения. Вирус обнаружен у двух женщин в Черновицкой области. Как сообщили в Минздраве, их состояние удовлетворительное.

Сегодня состоится внеочередное заседание Рады

Сегодня в 8:00 состоится внеочередное заседание Верховной рады. Парламентарии соберуться для того, чтобы проголосовать законопроект о коронавирусе, а также внести изменения в некоторые законы.

Повестка дня Рады 17 марта: