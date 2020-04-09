В Україні збільшилась кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 9 квітня в Україні зросла кількість заражених коронавірусом COVID-19 до 1892 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Вчора повідомлялось про 1668 заражених коронавірусом в Україні, а також про 52 смерті від COVID-19. Найбільша кількість тих, хто заразився в Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях і Києві.

Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус.

Також в Офісі українського президента проговорюють питання введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус. Умовою є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану не зможуть зупинити COVID-19.

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області 51 медичний працівник заразився коронавірусом, шестеро з них - на робочому місці.

РБК-Україна писало, що різко зросла кількість заражених у Дніпропетровській області, з 15 до 41.

Крім того, в Одеській області підтверджено 11 нових випадків захворювання на COVID-19.