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За добу в Одеській області підтвердили ще 11 випадків зараження COVID-19

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 23:25
За добу в Одеській області підтвердили ще 11 випадків зараження COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 43 підтверджених випадків захворювання

За минулу добу в Одеській області підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Одеської ОДА Максима Куцого.

Зазначається, що протягом останньої доби лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у 7 мешканців Подільську, 2 жителів Одеси, однієї мешканки селища Окни та мешканки Кодимського району.

З випадків, зареєстрованих сьогодні, наймолодшому пацієнту - 25 років, найстаршому - 82 роки.

"Зараз кожен отримує медичну допомогу. Шість пацієнтів перебувають на самоізоляції. Загалом на Одещині зареєстровано 43 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 9:30 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження коронавірусом.

РБК-Україна писало, що за останню добу різко зросла кількість заражених у Дніпропетровській області, з 15 до 41. Найбільше заражених у Києві - 256 випадків.

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