За добу в Одеській області підтвердили ще 11 випадків зараження COVID-19

Всього в області 43 підтверджених випадків захворювання
За минулу добу в Одеській області підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Одеської ОДА Максима Куцого.
Зазначається, що протягом останньої доби лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у 7 мешканців Подільську, 2 жителів Одеси, однієї мешканки селища Окни та мешканки Кодимського району.
З випадків, зареєстрованих сьогодні, наймолодшому пацієнту - 25 років, найстаршому - 82 роки.
"Зараз кожен отримує медичну допомогу. Шість пацієнтів перебувають на самоізоляції. Загалом на Одещині зареєстровано 43 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 9:30 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження коронавірусом.
РБК-Україна писало, що за останню добу різко зросла кількість заражених у Дніпропетровській області, з 15 до 41. Найбільше заражених у Києві - 256 випадків.