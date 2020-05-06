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Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував свіжі дані

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 09:09
Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував свіжі дані
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні за добу заразились 487 людей

Коронавірусом в Україні, станом на ранок 6 травня, заразились 13 184 людей, за добу зафіксували 487 нових випадків COVID-19. Про це повідомили у МОЗ, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу коронавірусом заразились 487 людей, що на 121 більше, ніж вчора.

"За минулу добу захворіло 487 осіб. Госпіталізовано 118 осіб", - повідомив він.

Нагадаємо, у Львівській області за добу заразились коронавірусом 39 людей, мер міста Львів Андрій Садовий називає цю кількість - рекордом.

Також у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу. 60-річний житель Львова помер ще 28 квітня. Лабораторне підтвердження наявності коронавірусу прийшло 2 травня.

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області 5 травня офіційно підтверджено 37 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1985 осіб.

Крім того, що Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.

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