Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 6 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ заявив про поліпшення ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні поширюється на 6 травня повільніше, ніж в інших країнах світу. МОЗ фіксує зниження захворюваності другу добу поспіль. За весь час пандемії захворіли коронавірусом 12697 українців, з них померли 316 хворих, видужали - 1875.

Найбільша кількість нових заражених за добу виявлено у Чернівецькій та Одеській областях, а також у Києві. В 11 областях число одужавших пацієнтів перевищила кількість нових заражених. У Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Волинській, Черкаській, Запорізькій, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях за добу захворіли 42 особи, у той час як 181 пацієнт одужав. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 6 травня

Чернівецька область - 1948 інфікованих. Кількість заражених в області продовжує зростати. За добу зафіксовано 61 новий випадок інфікування коронавірусом. Майже 2,5 тис мешканців мають підозру на наявність інфекції. Через складну ситуацію із захворюваністю влада регіону вирішила не послаблювати карантинних обмежень у найближчій перспективі. "На Буковині обмеження триватимуть довший період часу. Так, до 22 травня у нашій області буде особливий режим в’їзду та виїзду, також не відновлюватимуть міжрайонне автобусне сполучення", - уточнює голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Вперше коронавірус в Україні виявлено у Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 1583 інфікованих. У столиці заразилися коронавірусом за добу 48 мешканців, з яких 2 - медики. За словами мера Віталія Кличка за 24 години одужали 11 пацієнтів. Також він поінформував про ще один летальний випадок хвороби і карантин у двох гуртожитках на вул. Бойчука і вул. Бажкова. На самоізоляції знаходяться 400 мешканців. Перші заражені COVID-19 зареєстровано у місті 16 березня.

Івано-Франківська область - 1015 інфікованих. За добу захворіло коронавірусом 31 мешканець області. За даними голови облдержадміністрації Віталія Федоріва, з усіх інфікованих 236 - медичні працівники. Перші випадки COVID-19 виявлено в Івано-Франківську 19 березня.

Тернопільська область - 923 інфікованих. Спалах коронавирусу виявлено ​​у відділенні стаціонарного догляду за літніми людьми у селі Бариш Бучацького району. За даними уповноваженого з прав людини Верховної Ради, підтверджено зараження коронавірусом у 16 ​​з 19 підопічних і співробітників відділення. Також інформується про виявлення заражених у психоневрологічному інтернаті міста Почаїв. "За станом на 5 травня підтверджений діагноз у 3 працівників, четвертий, який був у контакті з хворим інфекційним захворюванням COVID-19, чекає результати тестування", - йдеться в повідомленні Офісу омбудсмена. За добу в області зафіксовано 27 нових випадків зараження. Перші інфіковані зареєстровано на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 866 інфікованих. Влада регіону повідомила про спалах захворювання у дитячому будинку "Надія" у селі Мокрець. "2 травня отримано шість позитивних результатів. П’ятеро дорослих та одна дитина. Учень 5 класу перебуває на лікуванні в Броварській міській центральній лікарні. Захворювання проходить без симптомів та ускладнень", - повідомив в.о. голови ОДА Василь Володін. За добу в області заразилися 14 осіб. За весь час пандемії померли від коронавирусу 17 мешканців регіону. Вперше зараження COVID-19 зафіксовано в області 17 березня.

Рівненська область - 779 інфікованих. В області за добу заразилися коронавірусом 29 мешканців. Перші інфіковані виявлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Закарпатська область - 546 інфікованих. У МОЗ зацікавилися феноменом Міжгірського району, де не виявлено жодного випадку захворювання. Епідеміологи виїхали на місце, щоб точно з'ясувати причини. В цілому по регіону за добу заразилися 15 мешканців. Перші хворі COVID-19 виявлено в області 26 березня.

Львівська область - 514 інфікованих. За інформацією Львівської міської ради захворіли коронавірусом в області за добу 8 мешканців. У даний момент в інфекційній лікарні перебувають 135 пацієнтів з діагнозом COVID-19, з них у реанімації - 3, на апараті штучної вентиляції легенів - 2. За весь час пандемії померли від ускладнень 16 хворих, одужали 106. Перших заражених у Львові виявлено 20 березня .

Одеська область - 469 інфікованих. Влада повідомила про різке зростання захворюваності на коронавірус у регіоні. За добу в області зафіксовано 42 нових випадки зараження. "За 5 днів травня кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" збільшилася на 192 особи - майже удвічі більше, ніж за весь березень та квітень", - пояснює ситуацію голова Одеської державної адміністрації Максим Куций. Найбільша кількість заражених у Подільську - 215 хворих. В Одесі інфіковано 81 мешканець, 65 хворих знаходяться у Біляївському районі. За весь час пандемії в області померло 3 хворих, 20 пацієнтів одужали. У даний момент госпіталізовано 174 хворих. Перші випадки інфекції виявлено в Одесі 24 березня.

Дніпропетровська область - 478 інфікованих. За добу зафіксовано 18 нових заражених у регіоні. Нові випадки коронавирусу підтверджено у Кривому Розі, Дніпрі, Кам'янському, Подгородному, у Дніпровському, Покровському та Софіївському районах. Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко заявив, що спалах захворюваності у регіоні відбудеться після 10 травня. Перші інфіковані з'явилися у Дніпрі 19 березня.

Вінницька область - 454 інфікованих. У регіоні зафіксовано найвищий показник одужання від коронавирусу в країні. В області за добу перемогли смертельну інфекцію 70 мешканців. За весь час пандемії у Вінниці від COVID-19 вилікувалися 216 осіб, або 48% усіх виявлених заражених. За останні 24 години зафіксовано 18 нових випадків коронавирусу. Перша інформація про заражених у Вінниці опублікована 25 березня.

Житомирська область - 448 інфікованих. У Житомирі зафіксовано спалах хвороби в міській лікарні №2. Мер міста Сергій Сухомлин повідомив про виявлення у лікувальному закладі відразу 16 інфікованих. Коронавірус підтверджено у 5 завідувачів відділеннями та у ще однієї особи зі складу керівництва. У будівлі проведуть повну дезінфекцію, всі співробітники і пацієнти пройдуть масове тестування на коронавірус. Ще один спалах захворювання зафіксовано у гуртожитку на проспекті Миру, 12. Коронавірус підтвердився у 3 мешканців. За добу у регіоні виявлено 18 нових випадків зараження. Перші хворі коронавірусом в області зареєстровано 12 березня.

Кіровоградська область - 401 інфікований. З 153 хворих на коронавірус медичних працівника 50 є співробітниками приватної клініки у Кропивницькому. "Це 20% від загальної кількості працівників. Частина з них працювала за сумісництвом в інших обласних медзакладах", - заявив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. За добу нових інфікованих у регіоні МОЗ не зафіксовано. Перші заражені коронавірусом виявлено у Кропивницькому 29 березня.

Харківська область - 377 інфікований. За інформацією голови облдержадміністрації Олексія Кучера, у регіоні лабораторно підтверджено 380 випадків зараження у Харкові, Вовчанському, Зміївському, Дергачівському, Харківському та Первомайському районах. Госпіталізовано 153 особи, з них 4 на апараті штучної вентиляції легенів. За добу померла від коронавируса 64-річна мешканка. За весь час пандемії померли 10 хворих, одужали 37. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 16 заражених за добу. Перші інфіковані в області зареєстровано 28 березня.

Волинська область - 343 інфікованих. За добу у регіоні зафіксовано 3 нових інфікованих коронавірусом. Вперше хворі COVID-19 виявлено на Волині 25 березня.

Черкаська область - 314 інфікованих. МОЗ зафіксував 2 нових заражених в області. Перші випадки коронавірусу подверждено на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 287 інфікованих. Результати тестів на коронавірус мешканців гуртожитку у Заводському районі виявилися негативними. У даний момент виявлено тільки одного хворого. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 2 заражених за добу у регіоні. Вперше COVID-19 виявлено в Запоріжжі 25 березня.

Полтавська область - 231 інфікованих. За останню добу у регіоні виявлено 5 нових заражень COVID-19. У Кременчуці влада закрила центральну районну лікарню на карантин. З 85 встановлених хворих у місті 43 виявилися співробітниками лікарні і членами їх сімей. Незважаючи на це, у міськраді вирішили з 12 травня запустити громадський транспорт. Обов'язковими для пасажирів буде масковий режим і обмеження у транспорті за кількістю сидячих місць. "Медичних працівників пускаємо без черги і перевозимо безкоштовно - це наша позиція ... Пільг не буде", - поінформував мер Кременчука Віталій Малецький. Вперше коронавірус зафіксовано у Полтаві 27 березня.

Миколаївська область - 163 інфікованих. За добу у регіоні зафіксовано ще один летальний випадок хвороби, кількість заражених збільшилася на 2 хворих. За весь час пандемії одужали 9 пацієнтів. Перші інфіковані зареєстровано у селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Херсонська область - 142 інфікованих. За добу заразилися коронавірусом 3 мешканця Каховського району. За інформацією голови облдержадміністрації Юрія Гусєва, хвороба виявлено у 22-річної дівчини, 42-річного чоловіка і 61-річної жінки. Перші заражені COVID-19 виявлено у Херсоні 25 березня.

Хмельницька область - 119 інфікованих. В інфекційній лікарні області помер від ускладнень коронавирусу 45-річний чоловік з Старосинявського району. За добу в регіоні виявлено 3 нових випадки зараження. З початку цього року у регіоні померли від інфекції 7 мешканців регіону, одужали 29. Перші хворі з COVID-19 виявлено у Хмельницьку 27 березня.

Сумська область - 112 інфікованих. За добу ситуація з захворюваністю у регіоні не змінилася. Перші заражені коронавірусом підтверджено у Сумах 25 березня.

Донецька область - 83 інфікованих. У регіоні виявлено 2 нових випадки інфікування за добу. Вперше інфекція зафіксована в області 18 березня.

Чернігівська область - 64 інфікованих. МОЗ не зафіксував у регіоні нових інфікованих. Вперше хворі коронавірусом виявлено в області 26 березня.

Луганська область - 38 інфікованих. У регіоні виявлено один новий заражений за добу. На окупованій території у Луганську стало відомо про спалах захворювання у лікарні №4. Заражено відразу 4 медичних працівника. Медустанову закрито на карантин. Перші хворі коронавірусом в області виявлено 25 березня.