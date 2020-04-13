Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 13 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Друга хвиля коронавірусу в Україні очікується восени

Швидкість поширення коронавірусу в світі продовжує зростати. Кількість хворих наближається до 2 млн. Для боротьби з пандемією країни подовжують карантинні обмеження, а в Україні прогнозують оптимістичний сценарій з інфікуванням не більше 2% населення. Детальніше про COVID-19 в Україні та світі на 13 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірус діагностований у 2777 українців

кількість летальних випадків зросла до 83

більше 80% померлих від COVID-19 в Україні мали супутні захворювання

МОЗ прогнозує новий спалах коронавірусу в жовтні

на всій території США введений режим стихійного лиха

дослідження підтвердили можливість поширення вірусу на відстань до 4 метрів

Дані МОЗ по COVID-19

Кількість інфікованих в країні за минулий день збільшилась на 266 осіб. Загальне число хворих коронавірусом з початку епідемії зросло до 2777, з них 89 українців вже одужали.

На стаціонарному лікуванні перебувають 1100 пацієнтів. 54 осіб у важкому стані, підключені до апарату ШВЛ.

Коронавірусом частіше хворіють жінки (54%), а найбільше число випадків зараження виявлено у віковій групі 50-59 років (21,7%).

Кількість смертей від COVID-19 в Україні зросла до 83. Летальні випадки зафіксовані в 18 областях, переважно серед осіб від 50 років з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, нирок, легенів, цукровим діабетом, новоутвореннями.

Захворюваність стрімко зростає в Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях та столиці.

Боротьба зі спалахом коронавірусу в Україні

Завдяки введеним обмеженням, подальше поширення COVID-19 в Україні може пройти за оптимістичним сценарієм. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко допустив ймовірність інфікування не більше 2% населення при дотриманні карантину. З таким показником захворюваності система охорони здоров'я зможе впоратися "безболісно".

У той же час, зараження 10% громадян призведе до колапсу в медичній системі, тому важливо розтягнути цей показник у часі. Стримати поширення захворювання допоможе відмова від походу до церкви і в гості під час Великодніх свят.

При цьому Ляшко зазначив, що найближчим часом кількість хворих коронавірусом може істотно збільшитися, тому що вже введений в дію алгоритм тестування всіх пацієнтів з пневмонією і контактних осіб інфікованих.

У МОЗ заявили, що в майбутньому коронавірус стане сезонним захворюванням і буде повертатися в Україну циклічно. Наступний спалах захворюваності прогнозується в жовтні цього року.

13 квітня заплановано позачергове засідання Верховної ради. На розгляд винесено законопроект щодо змін до держбюджету у зв'язку з епідемією коронавіруса. 64,67 млрд гривень планується виділити на створення Фонду боротьби COVID-19. Також передбачається додаткове фінансування медичного обслуговування, надбавок до пенсій, соціальних виплат.

Посилені заходи контролю дотримання карантину ввели в Києві. Для боротьби з порушниками співробітники Нацполіціі використовують дрони з гучномовцями. За допомогою безпілотних апаратів правоохоронці сповіщають громадян про карантинні правила в громадських місцях.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим винагороду в розмірі 1 млн доларів за розробку вакцини або ліків від COVID-19.

Поширення COVID-19 в світі

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищила 1,8 млн осіб, число померлих досягло 111 тис.

США продовжує лідирувати за темпами поширення інфекції і за показником смертності. 503 тис. американців захворіло з початку епідемії, 20,6 тис. пацієнтів померли від COVID-19. Число загиблих зросло з 10 до 20 тис. всього за п'ять днів. 12 квітня президент США ввів режим стихійного лиха у всіх 50 штатах, вперше за всю історію країни.

Ізраїль повністю закритий на в'їзд через коронавірус. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху розпорядився тимчасово закрити країну на в'їзд, поки всіх раніше прибулих пасажирів не розмістять на карантин в спеціально відведених готелях. Також влада Ізраїлю заблокувала кілька районів Єрусалима, в зв'язку з високим рівнем захворюваності. Закрито синагоги, діє масковий режим, введені обмеження на в'їзд і виїзд.

Іран поновлює економічну діяльність з "низьким рівнем ризику". Міністерство охорони здоров'я розробило новий план соціального дистанціювання, який сумісний з принципами ВООЗ. Дані урядові заходи будуть реалізовуватися поетапно.

У Китаї за добу було зафіксовано 99 нових випадків коронавіруса, при цьому 97 хворих прибули з-за кордону. Раніше в КНР закрили кордон з Росією в автомобільному пункті пропуску "Прикордонний-Суйфеньхе" в Примор'ї через спалах COVID-19.

Уряд Саудівської Аравії продовжив дію комендантської години через зростання захворюваності. В останні 3 дні в країні фіксується по 300 нових випадків коронавірусу. 24-годинна комендантська година діє в столиці Ер-Ріяді і великих містах. В інших місцях обмеження вводяться з 15:00 до 6:00.

Після спаду показників смертності протягом декількох діб, в Іспанії знову зросла кількість летальних випадків. За день померло 619 осіб з коронавірусом. При цьому було виявлено 4 167 нових випадків інфікування. Загальна кількість хворих - 166 019 осіб.

Уряд Великобританії має намір відновити роботу 21 квітня, незважаючи на пандемію COVID-19. Однак більшу частину функцій парламент буде виконувати в віддаленому режимі. Також стало відомо, що прем'єр-міністр Борис Джонсон вже виписався з лікарні. Однак він ще деякий час продовжить відновлюватися від коронавірусу і не відразу приступить до своїх обов'язків.