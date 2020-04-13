ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінницькій області коронавірус виявили у 26 медиків за добу

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 00:34
У Вінницькій області коронавірус виявили у 26 медиків за добу
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Усі інфіковані перебувають вдома на самоізоляції

У Вінницькій області за добу коронавірус підтвердився у 26 медичних працівників. Про це передає Калинівська райдержадміністрація.

Зазначається, що станом на 12 квітня у Калинівському районі зафіксовано 34 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Із них 26 - серед медиків. Однак усі вони не є співробіниками інфекційного відділення.

"Переважна частина хворих знаходяться на самоізоляції вдома. Перша пацієнтка, у якої виявили хворобу, перебуває у важкому стані", - уточнили в адміністрації.

Усі можливі контакти хворих та осередок спалаху встановлюються.

У Вінницькій області зареєстовано всього 174 випадки інфікування, 8 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Україні кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 зросла до 2777 осіб. Зранку 12 квітня було зафіксовано 83 летальних випадки, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

За кордоном 6 українців померли внаслідок зараження коронавірусом МОЗ опублікувало динаміку поширення COVID-19 по областях
Новини України медикизаражениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся