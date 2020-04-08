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ВООЗ підписала угоди зі 130 виробниками для розробки вакцини проти COVID-19

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 21:39
ВООЗ підписала угоди зі 130 виробниками для розробки вакцини проти COVID-19
Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус (twitter.com/WHO)

Дослідженням вакцини займаються вчені по всьому світу

Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди про співпрацю з 130 вченими, спонсорами та виробниками для прискорення розробки вакцини проти коронавіруса COVID-19. Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус під час брифінгу.

За його словами, над розробкою вакцини проти коронавіруса працюють щодня сотні людей по всьому світу.

"Сьогодні 130 вчених, спонсорів і виробників зі всього світу підписали заяву про співробітництво з ВООЗ для прискорення розробки вакцини проти COVID19" - заявив він.

Також у ВООЗ розробили протоколи дослідження, які використовуються в більш ніж 40 країнах для виявлення коронавіруса.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ закликав не політизувати ситуацію навколо коронавіруса. Таку заяву Гебреїсус зробив у відповідь на звинувачення президента США Дональда Трампа в роботі організації в інтересах Китаю.

Також РБК-Україна писало, що дослідженням вакцини проти коронавирусной хвороби займаються в більш ніж 70 країнах світу. Як зазначили у ВООЗ, дослідженнями займаються близько 20 різних компаній і установ.

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