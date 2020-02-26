ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Південній Америці заявили про перший випадок коронавірусу

Новини » В світі     26.02.2020 - 10:25
У Південній Америці заявили про перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Інфікований бразилець раніше повернувся з Італії

У Південній Америці діагностували перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії, де останнім часом зростає кількість випадків зараження вірусом.

Нагадаємо, вчора про перші випадки коронавірусу заявили в Швейцарії, Австрії, Румунії, Хорватії та Алжирі, а також іспанському Мадриді.

Тим часом в Італії кількість інфікованих зросла до 322 чоловік, 11 людей померли. Всі були людьми похилого віку і мали серйозні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Эйлворд заявив, що Китай робить достатньо для боротьби з поширенням нового коронавірусу, проте інші країни не готові стримати можливий спалах інфекції.

Також РБК-Україна повідомляло, що перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.

У Південній Кореї коронавірусом заразився американський військовий Спалах коронавірусу у світі: у США оголосили надзвичайний стан
Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся