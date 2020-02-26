У Південній Америці заявили про перший випадок коронавірусу

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Інфікований бразилець раніше повернувся з Італії

У Південній Америці діагностували перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії, де останнім часом зростає кількість випадків зараження вірусом.

Нагадаємо, вчора про перші випадки коронавірусу заявили в Швейцарії, Австрії, Румунії, Хорватії та Алжирі, а також іспанському Мадриді.

Тим часом в Італії кількість інфікованих зросла до 322 чоловік, 11 людей померли. Всі були людьми похилого віку і мали серйозні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Эйлворд заявив, що Китай робить достатньо для боротьби з поширенням нового коронавірусу, проте інші країни не готові стримати можливий спалах інфекції.

Також РБК-Україна повідомляло, що перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.