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ВООЗ пояснила різницю між коронавірусом і звичайним грипом

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 18:30
ВООЗ пояснила різницю між коронавірусом і звичайним грипом
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

Глава ВООЗ назвав основні відмінності COVID-19 від грипу

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали основні відмінності коронавірусу COVID-19 від звичайного грипу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, COVID-19 - унікальний вірус, який не схожий на звичайний грип. Однак обидві інфекції викликають респіраторні захворювання і поширюються однаково через маленькі краплі рідини з носа і рота зараженого.

Перша відмінність: COVID-19 не передається так ефективно, як грип

"Що стосується грипу, люди, які інфіковані, але ще не хворі, є основними факторами передачі, що, мабуть, не відноситься до COVID-19", - заявив глава ВООЗ.ВООЗ пояснила різницю між коронавірусом і звичайним грипом

Друга відмінність: COVID-19 викликає більш важке захворювання, ніж грип

"У той час, як багато людей в усьому світі отримали імунітет до сезонних штамів грипу, COVID-19 є новим вірусом, проти якого ні в кого немає імунітету", - пояснив Гебреісус.

Третя відмінність: стримувати сезонний грип неможливо на відміну від COVID-19

"Ми не займаємося відстеженням контактів при сезонному грипі, але країни повинні робити це стосовно COVID-19, тому що це дасть можливість запобігти інфекції і врятує життя", - зазначив глава ВООЗ.

Резюмуючи, Гебреісус заявив, що зазначені відмінності означають, що не варто ставитися до коронавірусу COVID-19 так само, як і до грипу.

Нагадаємо, сьогодні коронавірус зафіксували в Україні у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни, докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

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