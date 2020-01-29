Коронавірус у Китаї: карантин введений у 16 містах провінції Хубей

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що через коронавірус у Китаї був введений карантин у 16 містах провінції Хубей. Про це сказано у повідомленні на сайті МЗС.

Так, у міністерстві підкреслюють, що підтверджено випадки інфікування небезпечним вірусом на території практично всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів та спеціальних автономних районів Гонконг і Макао.

"Органами влади Китаю частково чи повністю карантинні заходи запроваджено у 16 містах провінції Хубей (Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі)", - вказано у повідомленні.

Відповідно до повідомлення, МЗС та Міністерство охорони здоров’я рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Ухань, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій КНР.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цій країні, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом регіонів КНР, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає два рейси з китайського міста Саньї для евакуації своїх громадян з-за коронавірусу. Рейси будуть виконані 30 січня та 3 лютого.

Як писало РБК-Україна, лікарі назвали головні симптоми коронавірусу з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль. Фахівці відзначили, що у деяких людей, які заразилися вірусом, може взагалі не бути ніяких симптомів, крім несильного болю у горлі і головний біль. Водночас, інші можуть страждати від лихоманки, кашлю або проблем з диханням.

Додамо також, коронавірус з Китаю продовжує поширюватися, вже зафіксовані більше 6 тисяч випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули.