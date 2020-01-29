Коронавирус в Китае: карантин введен в 16 городах провинции Хубэй

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что из-за коронавируса в Китае был введен карантин в 16 городах провинции Хубэй. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Так, в министерстве подчеркивают, что подтверждены случаи инфицирования опасным вирусом на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао.

"Органами власти Китая частично или полностью карантинные мероприятия введены в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньшы, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби)", - указано в сообщении.

Согласно сообщению, МИД и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территории КНР.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться в этой стране, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом регионов КНР, сообщить о своем местонахождении и контактные данные ближайшему консульскому учреждению Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua", - добавили в министерстве.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации своих граждан из-за коронавируса. Рейсы будут выполнены 30 января и 3 февраля.

Как писало РБК-Украина, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Специалисты отметили, что у некоторых людей, заразившихся вирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме несильных болей в горле и головной боли. В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.

Добавим также, коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли.