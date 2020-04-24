Торгівля, готелі, метро, перевезення і ТРЦ: Кабмін визначив п'ять етапів виходу з карантину
Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)
Карантин почнуть пом'якшувати з 11 травня
Карантин в Україні почнуть пом'якшувати з 11 травня за умови, що число нових випадків коронавірусу протягом 10 днів не буде перевищувати 5%. Кабінет міністрів вже розробив і презентував план пом'якшення обмежень, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.
Так, Україна буде виходити з карантину в п'ять етапів.
Перший етап: парки та роздрібна торгівля
Перший етап може початися вже з 11 травня за умови, що протягом 10 днів число нових випадків не перевищує 5%. В такому випадку Кабмін планує запустити:
- парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони (комі дитячих майданчиків);
- частину об'єктів індустрії краси;
- тренування в командних видах спорту;
- оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;
- кав'ярні (обслуговування на виніс);
- автомийки, веломагазини, велопрокат;
- почтуть працювати нотаріуси, адвокати, аудитори.
Другий етап: підготовка до ЗНО та готелі
Старт другого етапу можливий за умови, що протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих кожен день знижується, а число осіб, які видужали зростає. В цьому випадку Кабмін планує запустити:
- побутове обслуговування населення;
- відновлення навчання випускних класів в школах, підготовка до ЗНО;
- заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);
- кінотеатри під відкритим небом;
- спортзали і фітнес-центри (з обмеженнями і без басейнів);
- готелі;
- відновлення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.
Третій етап: дитячі майданчики і пасажирські перевезення в межах області
За умови, що 10 днів поспіль число осіб, що видужали, в два рази перевищує число нових випадків зараження. Медзаклади заповнені пацієнтами з коронавірусом менш, ніж на 10%, Кабмін планує відкрити:
- спортивні та дитячі майданчики;
- заклади освіти (окремі);
- метро (спецперевезення);
- пасажирські перевезення в межах області;
- ТРЦ (без зон розваги та дитячих майданчиків);
- театри і кінотеатри;
- хостели, санаторії, бази відпочинку;
- заклади громадського харчування з відвідувачами.
Четвертий етап: метро і громадський транспорт
Якщо 10 днів поспіль число нових не зв'язаних між собою випадків щодня буде менше п'яти на область, Кабмін планує запустити:
- метро і весь наземний пасажирський транспорт;
- ТРЦ та інші розважальні заклади;
- спортзали і фітнес-центри;
- заклади громадського харчування;
- заклади культури;
- заклади освіти;
- планову медичну і стоматологічну допомогу.
П'ятий етап: скасування обмежень
За умови припинення внутрішньої передачі вірусу - фіксуються поодинокі завезені випадки - передбачається зняття всіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.