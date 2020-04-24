ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Торгівля, готелі, метро, перевезення і ТРЦ: Кабмін визначив п'ять етапів виходу з карантину

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 21:50
Торгівля, готелі, метро, перевезення і ТРЦ: Кабмін визначив п'ять етапів виходу з карантину
Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

Карантин почнуть пом'якшувати з 11 травня

Карантин в Україні почнуть пом'якшувати з 11 травня за умови, що число нових випадків коронавірусу протягом 10 днів не буде перевищувати 5%. Кабінет міністрів вже розробив і презентував план пом'якшення обмежень, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Так, Україна буде виходити з карантину в п'ять етапів.

Перший етап: парки та роздрібна торгівля

Перший етап може початися вже з 11 травня за умови, що протягом 10 днів число нових випадків не перевищує 5%. В такому випадку Кабмін планує запустити:

  • парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони (комі дитячих майданчиків);
  • частину об'єктів індустрії краси;
  • тренування в командних видах спорту;
  • оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;
  • кав'ярні (обслуговування на виніс);
  • автомийки, веломагазини, велопрокат;
  • почтуть працювати нотаріуси, адвокати, аудитори.

Другий етап: підготовка до ЗНО та готелі

Старт другого етапу можливий за умови, що протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих кожен день знижується, а число осіб, які видужали зростає. В цьому випадку Кабмін планує запустити:

  • побутове обслуговування населення;
  • відновлення навчання випускних класів в школах, підготовка до ЗНО;
  • заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);
  • кінотеатри під відкритим небом;
  • спортзали і фітнес-центри (з обмеженнями і без басейнів);
  • готелі;
  • відновлення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.

Третій етап: дитячі майданчики і пасажирські перевезення в межах області

За умови, що 10 днів поспіль число осіб, що видужали, в два рази перевищує число нових випадків зараження. Медзаклади заповнені пацієнтами з коронавірусом менш, ніж на 10%, Кабмін планує відкрити:

  • спортивні та дитячі майданчики;
  • заклади освіти (окремі);
  • метро (спецперевезення);
  • пасажирські перевезення в межах області;
  • ТРЦ (без зон розваги та дитячих майданчиків);
  • театри і кінотеатри;
  • хостели, санаторії, бази відпочинку;
  • заклади громадського харчування з відвідувачами.

Четвертий етап: метро і громадський транспорт

Якщо 10 днів поспіль число нових не зв'язаних між собою випадків щодня буде менше п'яти на область, Кабмін планує запустити:

  • метро і весь наземний пасажирський транспорт;
  • ТРЦ та інші розважальні заклади;
  • спортзали і фітнес-центри;
  • заклади громадського харчування;
  • заклади культури;
  • заклади освіти;
  • планову медичну і стоматологічну допомогу.

П'ятий етап: скасування обмежень

За умови припинення внутрішньої передачі вірусу - фіксуються поодинокі завезені випадки - передбачається зняття всіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.

Кабмін погодив розподіл коштів на доплату медикам Кабмін провів низку кадрових рішень
Новини України Кабінет Міністрів УкраїникарантинКоронавірус
News
On Top