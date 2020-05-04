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В Україні більше 12,3 тис. заражених коронавірусом: список областей

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 09:48
В Україні більше 12,3 тис. заражених коронавірусом: список областей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Усього в Україні досліджено 134 592 зразки методом ПЛР

В Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією, з них 418 протягом останньої доби. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Усього в Україні досліджено 134 592 зразки методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 436 (146 одужали);
  • Волинська обл. - 340 (64 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 460 (64 одужали);
  • Донецька обл. - 81 (12 одужали);
  • Житомирська обл. - 430 (23 одужали);
  • Закарпатська обл. - 531 (61 одужав);
  • Запорізька обл. - 285 (79 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 984 (86 одужали);
  • м. Київ - 1 535 (80 одужали);
  • Київська обл. - 853 (83 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 401 (121 одужав);
  • Львівська обл. - 506 (95 одужали);
  • Луганська обл. - 37 (7 одужали);
  • Миколаївська обл. - 161 (6 одужали);
  • Одеська обл. - 427 (17 одужали);
  • Полтавська обл. - 227 (26 одужали);
  • Рівненська обл. - 750 (78 одужали);
  • Сумська обл. - 112 (62 одужали);
  • Тернопільська обл. - 896 (159 одужали);
  • Харківська обл. - 361 (36 одужали);
  • Херсонська обл. - 139 (52 одужали);
  • Хмельницька обл. - 116 (27 одужали);
  • Черкаська обл. - 312 (64 одужали);
  • Чернівецька обл. - 1887 (159 одужали);
  • Чернігівська обл. - 64 (6 одужали).

В Україні більше 12,3 тис. заражених коронавірусом: список областей

На амбулаторному лікуванні 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 15 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Також Кабінет міністрів дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину.

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