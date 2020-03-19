ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області підтвердили перші випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 19:57
У Дніпропетровській області підтвердили перші випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області зафіксовано 2 випадки коронавірусу

У Дніпропетровській області сьогодні, 19 березня, підтвердили перші два випадки коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними ОДА, хворі коронавірусом громадяни нещодавно повернулися з-за кордону. Наразі пацієнтам надається вся необхідна медична допомога. Стан хворих стабільний, вони добре себе почувають.

"Маємо два лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19. Ми зробили все, аби не допустити подальшого розповсюдження інфекції регіоном", - заявили в ОДА.

Зазначається, що медпрацівники виявляють всіх, хто міг контактувати з хворими, щоб обстежити та забезпечити їхню ізоляцію.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження 2 нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі. Тоді загальна кількість хворих коронавірусом становила 18.

Як писало РБК-Україна, у Житомирі коронавірус діагностували у чоловіка, який нещодавно повернувся з Австрії. А у Києві коронавірусом заразився 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медцентрів столиці, який не повідомив про підтвердження ні в МОЗ, ні в Центр громадського здоров'я.

Смертність від коронавірусу в Італії у 8 разів вища, ніж у Китаї Формула-1 скасувала всі весняні гонки через коронавірус
Новини України Днепропетровская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся