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Король Нідерландів закликав Росію співпрацювати зі слідством MH17

Новини » Політика    25.09.2019 - 11:32
Король Нідерландів закликав Росію співпрацювати зі слідством MH17
Фото: Віллем-Аллександр (twitter.com/KoninklijkNL)

Він заявив, що родичі жертв катастрофи чекають справедливості

Король Нідерландів Віллем-Олександр під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН закликав Російську Федерацію співпрацювати в розслідуванні катастрофи MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Він заявив, що родичі жертв катастрофи чекають справедливості.

"Родичі 298 жертв чекають справедливості, і ми не складемо руки, поки справедливість не буде здійснена", - заявив Віллем-Олександр.

За його словами, неприпустимо, щоб "відповідальні за міжнародні злочини уникали справедливості". Також він додав, що Нідерланди залишаються відданими зміцненню Міжнародного кримінального суду, оскільки він є невід'ємною частиною міжнародно-правового порядку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Нідерланди, які займаються розслідуванням катастрофи МН17, просили Україну не видавати РФ Володимира Цемаха, який є ключовим свідком у справі про розслідування катастрофи МН17 на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед тим як передати Цемаха Росії його допитали.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.

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