Король Нидерландов призвал Россию сотрудничать со следствием MH17

Фото: Виллем-Аллександр (twitter.com/KoninklijkNL)

Он заявил, что родственники жертв катастрофы ожидают справедливости

Король Нидерландов Виллем-Александр во время своего выступления на Генеральной ассамблеи ООН призвал Российскую Федерацию сотрудничать в расследовании катастрофы MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Он заявил, что родственники жертв катастрофы ожидают справедливости.

"Родственники 298 жертв ожидают справедливости, и мы не сложим руки, пока справедливость не будет осуществлена", - заявил Виллем-Александр.

По его словам, недопустимо, чтобы "ответственные за международные преступления избегали справедливости". Также он добавил, что Нидерланды остаются преданы укреплению Международного уголовного суда, поскольку он является неотъемлемой частью международно-правового порядка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Нидерланды, которые занимаются расследованием катастрофы МН17, просили Украину не выдавать РФ Владимира Цемаха, который является ключевым свидетелем по делу о расследовании катастрофы МН17 на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед тем как передать Цемаха России его допросили.

Отметим, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.