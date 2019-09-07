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У НАТО після обміну заявили про важливість встановлення відповідальних за катастрофу МН17

Новини » Політика    07.09.2019 - 18:18
У НАТО після обміну заявили про важливість встановлення відповідальних за катастрофу МН17
Ілюстративне фото (nato.int)

У НАТО привітали обмін полоненими

В НАТО привітали обмін полоненими, проведений Україною та Росією 7 вересня. Про це йдеться в заяві на сайті Альянсу.

Так, в НАТО привітали той факт, що українські моряки, захоплені Росією в листопаді минулого року, нарешті повернулися додому, а також режисер Олег Сенцов.

"Це крок у правильному напрямку. НАТО продовжує закликати Росію виконати всі свої зобов'язання за Мінськими угодами, включаючи звільнення всіх ув'язнених. В той же час як і раніше важливо встановити істину і відповідальність за збій рейсу MH17 у відповідності з резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних в російських в'язницях. Україна, в свою чергу, віддала РФ таке ж число утримуваних. Серед осіб, які запросила на обмін Росія - Володимир Цемах, який є ключовим свідком у справі про розслідування катастрофи МН17 на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, через невключення Цемаха в списки не відбувся обмін, запланований на 30 серпня.

Крім того, повідомлялося, що Нідерланди, які займаються розслідуванням катастрофи, просили Україну не видавати Цемаха. Президент України Володимир Зеленський після обміну заявив, що перед тим як передати Цемаха Росії його допитали.

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